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Токио-2020: Трое азербайджанских паралимпийцев испытают свои силы

Токио-2020: Трое азербайджанских паралимпийцев испытают свои силы Сегодня трое азербайджанских параатлетов выступят на Летних Паралимпийских играх в Токио
Индивидуальные
1 сентября 2021 г. 00:00
Токио-2020: Трое азербайджанских паралимпийцев испытают свои силы

Сегодня трое азербайджанских параатлетов выступят на Летних Паралимпийских играх в Токио.

Как сообщает Report, в заплыве на 100 метров брассом за золото поборются Дана Шандыбина и Вели Исрафилов. Выступление Д.Шандыбиной ожидается в 05:40, В.Исрафилова – в 06:03 по бакинскому времени.

В беге на 400 метров свои силы испытает Эльмир Джабраилов. Соревнование с его участием стартует в 15:12 по бакинскому времени.

Отметим, что в активе азербайджанской команды 10 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали. В общем зачете Азербайджан находится на 10 месте. Паралимпиада в Токио завершится 5 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Azərbaycanın 3 paralimpiyaçısı qüvvəsini sınayacaq
Версия на английском языке Tokyo-2020: Three Azerbaijani athletes to compete today 

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