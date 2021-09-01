Токио-2020: Трое азербайджанских паралимпийцев испытают свои силы

Сегодня трое азербайджанских параатлетов выступят на Летних Паралимпийских играх в Токио

Сегодня трое азербайджанских параатлетов выступят на Летних Паралимпийских играх в Токио.

Как сообщает Report, в заплыве на 100 метров брассом за золото поборются Дана Шандыбина и Вели Исрафилов. Выступление Д.Шандыбиной ожидается в 05:40, В.Исрафилова – в 06:03 по бакинскому времени.

В беге на 400 метров свои силы испытает Эльмир Джабраилов. Соревнование с его участием стартует в 15:12 по бакинскому времени.

Отметим, что в активе азербайджанской команды 10 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали. В общем зачете Азербайджан находится на 10 месте. Паралимпиада в Токио завершится 5 сентября.