Токио-2020: Сегодня выступят последние паралимпийцы Азербайджана

Сегодня последние 5 представителей Азербайджана поборются на летних Паралимпийских играх в Токио.

Сегодня последние 5 представителей Азербайджана поборются на летних Паралимпийских играх в Токио.

Как сообщает Report, в пулевой стрельбе на дистанции 50 метров у женщин первой выступит Елена Таранова, у мужчин - Кямран Зейналов. Оба спортсмена присоединятся к соревнованиям в 04:30 по бакинскому времени.

Параатлеты Юлия Яновская и Ламия Велиева примут участие в финальном забеге на 400 метров. Они стартуют в 05:06 по бакинскому времени.

Еще один параатлет Орхан Асланов попробует свои силы в прыжках в длину в 05:02 по бакинскому времени.

Азербайджанская команда, имеющая в своем активе 12 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовые медали, расположилась в медальном зачете на 10-й строчке.