Токио-2020: Сегодня выступят 6 азербайджанских паралимпийцев

На летних Паралимпийских играх в Токио сегодня выступят шесть азербайджанских параатлетов

На летних Паралимпийских играх в Токио сегодня выступят шесть азербайджанских параатлетов.

Как сообщает Report, в соревнованиях по пулевой стрельбе на 10 метров у женщин свои силы попробует Елена Таранова, а у мужчин - Кямран Зейналов. Выступления стартуют в 04:30 и 07:00 по бакинскому времени соответственно.

Роман Салей поборется за золото в заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем. Соревнование начнется в 04:30 по бакинскому времени.

Елена Чебану, Юлия Яновская и Ламия Велиева примут участие в забеге на 100 метров (05:25 - квалификация, 07:00 - финал).