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Токио-2020: Сегодня выступят 6 азербайджанских паралимпийцев

Токио-2020: Сегодня выступят 6 азербайджанских паралимпийцев На летних Паралимпийских играх в Токио сегодня выступят шесть азербайджанских параатлетов
Индивидуальные
31 августа 2021 г. 00:00
Токио-2020: Сегодня выступят 6 азербайджанских паралимпийцев

На летних Паралимпийских играх в Токио сегодня выступят шесть азербайджанских параатлетов.

Как сообщает Report, в соревнованиях по пулевой стрельбе на 10 метров у женщин свои силы попробует Елена Таранова, а у мужчин - Кямран Зейналов. Выступления стартуют в 04:30 и 07:00 по бакинскому времени соответственно.

Роман Салей поборется за золото в заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем. Соревнование начнется в 04:30 по бакинскому времени.

Елена Чебану, Юлия Яновская и Ламия Велиева примут участие в забеге на 100 метров (05:25 - квалификация, 07:00 - финал).

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Версия на английском языке Tokyo 2020: 6 Azerbaijani Paralympians to participate in games
Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Azərbaycanın 6 paralimpiyaçısı qüvvəsini sınayacaq

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