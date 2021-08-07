Токио-2020: Сегодня в борьбу на Олимпиаде вступят шесть азербайджанских спортсменов

Сегодня 6 последних азербайджанских спортсменов начинают борьбу на летних Олимпийских играх в Токио.
Report представляет график их выступлений.
Токио-2020
7 августа
Художественная гимнастика
Групповые выступления (Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан, Нармина Самедова, Дарья Сорокина)
Квалификационный раунд
05:00. выступление с 5 мячами
05:30. 3 обруча и 2 пары булав
Карате
Группа В
+61 кг
С 09:00
Ирина Зарецкая - Аюми Уэкуса (Япония)
Ирина Зарецкая - Сильвия Семераро (Италия)
Ирина Зарецкая - Софья Берульцева (Казахстан)
Ирина Зарецкая - Мельтем Акйол Ходжаоглу (Турция)
С 13:45
Вольная борьба
65 кг
Финал. Гаджи Алиев - Такуто Отогуро (Япония)
97 кг
Утешительная встреча. Шариф Шарифов - Элизбар Одикадзе (Грузия)
Женская борьба
50 кг
Борьба за бронзовую медаль. Мария Стадник - победитель пары Намуунцецег Цогт Очир (Монголия) / Лусия Ямилет Йепес Гусман (Эквадор)
На сегодняшний день из 44 азербайджанских спортсменов 35 завершили выступления, 4 из них завоевали бронзовые медали.