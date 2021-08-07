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Токио-2020: Сегодня в борьбу на Олимпиаде вступят шесть азербайджанских спортсменов

Токио-2020: Сегодня в борьбу на Олимпиаде вступят шесть азербайджанских спортсменов Сегодня 6 последних азербайджанских спортсменов начинают борьбу на летних Олимпийских играх в Токио.
Индивидуальные
7 августа 2021 г. 00:00
Токио-2020: Сегодня в борьбу на Олимпиаде вступят шесть азербайджанских спортсменов

Сегодня 6 последних азербайджанских спортсменов начинают борьбу на летних Олимпийских играх в Токио.

Report представляет график их выступлений.

Токио-2020

7 августа

Художественная гимнастика

Групповые выступления (Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан, Нармина Самедова, Дарья Сорокина)

Квалификационный раунд

05:00. выступление с 5 мячами

05:30. 3 обруча и 2 пары булав

Карате

Группа В

+61 кг

С 09:00

Ирина Зарецкая - Аюми Уэкуса (Япония)

Ирина Зарецкая - Сильвия Семераро (Италия)

Ирина Зарецкая - Софья Берульцева (Казахстан)

Ирина Зарецкая - Мельтем Акйол Ходжаоглу (Турция)

С 13:45

Вольная борьба

65 кг

Финал. Гаджи Алиев - Такуто Отогуро (Япония)

97 кг

Утешительная встреча. Шариф Шарифов - Элизбар Одикадзе (Грузия)

Женская борьба

50 кг

Борьба за бронзовую медаль. Мария Стадник - победитель пары Намуунцецег Цогт Очир (Монголия) / Лусия Ямилет Йепес Гусман (Эквадор)

На сегодняшний день из 44 азербайджанских спортсменов 35 завершили выступления, 4 из них завоевали бронзовые медали.

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Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Bu gün Azərbaycanın son 6 təmsilçisi mübarizəyə qoşulacaq
Версия на английском языке Tokyo 2020: Last six Azerbaijani athletes to join competitions today

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