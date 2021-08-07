Токио-2020: Сегодня в борьбу на Олимпиаде вступят шесть азербайджанских спортсменов

Токио-2020: Сегодня в борьбу на Олимпиаде вступят шесть азербайджанских спортсменов

Сегодня 6 последних азербайджанских спортсменов начинают борьбу на летних Олимпийских играх в Токио.

https://static.report.az/photo/7cbdb268-66e4-37ee-b00d-05baed137f98.jpg https://static.report.az/photo/7cbdb268-66e4-37ee-b00d-05baed137f98.jpg

Сегодня 6 последних азербайджанских спортсменов начинают борьбу на летних Олимпийских играх в Токио. Report представляет график их выступлений. Токио-2020 7 августа Художественная гимнастика Групповые выступления (Ляман Алимурадова, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан, Нармина Самедова, Дарья Сорокина) Квалификационный раунд 05:00. выступление с 5 мячами 05:30. 3 обруча и 2 пары булав Карате Группа В +61 кг С 09:00 Ирина Зарецкая - Аюми Уэкуса (Япония) Ирина Зарецкая - Сильвия Семераро (Италия) Ирина Зарецкая - Софья Берульцева (Казахстан) Ирина Зарецкая - Мельтем Акйол Ходжаоглу (Турция) С 13:45 Вольная борьба 65 кг Финал. Гаджи Алиев - Такуто Отогуро (Япония) 97 кг Утешительная встреча. Шариф Шарифов - Элизбар Одикадзе (Грузия) Женская борьба 50 кг Борьба за бронзовую медаль. Мария Стадник - победитель пары Намуунцецег Цогт Очир (Монголия) / Лусия Ямилет Йепес Гусман (Эквадор) На сегодняшний день из 44 азербайджанских спортсменов 35 завершили выступления, 4 из них завоевали бронзовые медали. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Bu gün Azərbaycanın son 6 təmsilçisi mübarizəyə qoşulacaq