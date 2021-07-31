Токио-2020: Сегодня азербайджанский боксер сразится с армянином

На летних Олимпийских играх Токио-2020 сегодня выступит представитель Азербайджана.

На летних Олимпийских играх Токио-2020 сегодня выступит представитель Азербайджана.

Как сообщает Report, боксер Джавид Челебиев выступит в 1/8 финала.

Чемпион мира в весовой категории до 63 кг встретится с представителем Армении Ованнесом Бачковым. Бой начнется в 07:36 по бакинскому времени.

В 1/16 финала Челебиев победил украинца Ярослава Харциза со счетом 5:0.

Токио-2020

30 июля

Бокс

63 кг

07:26. 1/8 финала. Джавид Челебиев (Азербайджан) - Ованнес Бачков (Армения)

Отметим, что на сегодняшний день 22 азербайджанских спортсмена выбыли из борьбы на Олимпиаде в Токио, двое завоевали медали.