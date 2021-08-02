Токио-2020: Руслан Лунёв покидает Олимпиаду

Азербайджанский стрелок Руслан Лунёв приостановил свое выступление на летних Олимпийских играх в Токио-2020.

Азербайджанский стрелок Руслан Лунёв приостановил свое выступление на летних Олимпийских играх в Токио-2020.

Как передает Report, спортсмен, участвовавший в соревнованиях по стрельбе со скоростного пистолета на 25 метров, во втором квалификационном раунде набрал 286 очков (в первой - 281).

В итоге Лунёв с 567 очками потерял шанс выйти в финал.

В решающем раунде примут участие 6 стрелков с лучшими результатами.

Напомним, что ранее в Токио Лунев стал 20-м в стрельбе с пневматического пистолета на 10 метров.