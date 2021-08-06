Токио-2020: Рафаэль Агаев проиграл свой последний бой в группе

Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев провел очередную встречу на летних Олимпийских играх в Токио.

Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев провел очередную встречу на летних Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в категории до 75 кг, в своем последнем - четвертом бою в группе B сошелся лицом к лицу с итальянцем Луиджи Буса.

5-кратный чемпион мира и 11-кратный чемпион Европы получил травму за 56 секунд до окончания поединка, однако продолжил бой до конца. Встреча завершилась поражением Агаева со счетом 1:3.

В полуфинале он встретится с венгром Габором Кароли Харспатаки.

14.00

Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев провел очередную встречу на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в весовой категории до 75 кг, во втором бою в группе B встретился с представителем Австралии Чунеари Яхиро. Агаев обыграл соперника со счетом 5:0.

В первом матче Рафаэль Агаев одолел Ноа Бичи (Германия). Третий поединок представитель Азербайджана проведет против Нурканата Аджиганова (Казахстан).

13.04

Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев начал борьбу на летних Олимпийских играх в Токио-2020.

Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в весовой категории 75 кг, в первой встрече в группе B поборолся с представителем Германии Ноа Бичем.

Агаев победил соперника со счетом 2:1. Следующий бой в группе он проведет с Чунеари Яхиро (Австралия).