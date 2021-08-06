Токио-2020: Рафаэль Агаев проиграл свой последний бой в группе

Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев провел очередную встречу на летних Олимпийских играх в Токио.
Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в категории до 75 кг, в своем последнем - четвертом бою в группе B сошелся лицом к лицу с итальянцем Луиджи Буса.
5-кратный чемпион мира и 11-кратный чемпион Европы получил травму за 56 секунд до окончания поединка, однако продолжил бой до конца. Встреча завершилась поражением Агаева со счетом 1:3.
В полуфинале он встретится с венгром Габором Кароли Харспатаки.
Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев провел очередную встречу на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.
Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в весовой категории до 75 кг, во втором бою в группе B встретился с представителем Австралии Чунеари Яхиро. Агаев обыграл соперника со счетом 5:0.
В первом матче Рафаэль Агаев одолел Ноа Бичи (Германия). Третий поединок представитель Азербайджана проведет против Нурканата Аджиганова (Казахстан).
Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев начал борьбу на летних Олимпийских играх в Токио-2020.
Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в весовой категории 75 кг, в первой встрече в группе B поборолся с представителем Германии Ноа Бичем.
Агаев победил соперника со счетом 2:1. Следующий бой в группе он проведет с Чунеари Яхиро (Австралия).