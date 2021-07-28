Токио-2020: Побит олимпийский рекорд Майкла Фелпса

Представитель Венгрии Криштоф Милак завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио в плавании на 200 метров баттерфляем.

Представитель Венгрии Криштоф Милак завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Токио в плавании на 200 метров баттерфляем.

Как передает Report, победитель преодолел дистанцию за 1 минуту 51,25 секунды, установив новый олимпийский рекорд. Второе место занял японец Томору Хонда (+2,48), третьим стал итальянец Федерико Бурдиссо (+3,20).

Предыдущий олимпийский рекорд принадлежал американцу Майклу Фелпсу (1.52,03), он установил его на Олимпиаде 2008 года в Пекине. Фелпс - самый титулованный спортсмен в истории Олимпийских игр, на его счету 23 золотые, три серебряные и две бронзовые награды.

Милаку 21 год, эта награда стала для него первой на Олимпиадах, ему принадлежит мировой рекорд на данной дистанции (1.50,73). Венгерский пловец является чемпионом мира 2019 года на дистанции 200 метров баттерфляем и серебряным призером турнира на дистанции 100 метров баттерфляем. Олимпийский чемпион 2012 года на дистанции 200 метров баттерфляем южноафриканец Чад Ле Кло занял в финале пятое место.