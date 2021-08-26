Токио-2020: Первый паралимпиец Азербайджана сегодня начнет борьбу за медали

Сегодня азербайджанские спортсмены вступают в борьбу за медали на летних Паралимпийских играх в Токио-2020.

Сегодня азербайджанские спортсмены вступают в борьбу за медали на летних Паралимпийских играх в Токио-2020.

Как сообщает Report, на следующий день соревнований в пауэрлифтинге свои силы попробует Парвин Мамедов.

Выступление паралимпийца (в весовой категории 49 кг) начнется в 06:00 по бакинскому времени.

Азербайджанская команда завоевала 36 лицензий на Токио-2020, однако паралимпиец Рамил Гасымов был отстранен от соревнований из-за заражения коронавирусом. Таким образом, страну на Играх будут представлять 35 спортсменов. Это рекордный показатель по сравнению с прошлыми Паралимпиадами. Из них 12 будут выступать в паратлетике, 10 - в парадзюдо, 4 - в паратхэквондо, 4 - в пауэрлифтинге, 3 - в плавании и 2 - в пулевой стрельбе.