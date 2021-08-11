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Токио-2020: Названы страны, которые больше всего платят призерам Олимпиады

Токио-2020: Названы страны, которые больше всего платят призерам Олимпиады Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг стран, выплативших наибольшие денежные суммы призерам Олимпиады-2020 в Токио (Япония).
Индивидуальные
11 августа 2021 г. 22:05
Токио-2020: Названы страны, которые больше всего платят призерам Олимпиады

Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг стран, выплативших наибольшие денежные суммы призерам Олимпиады-2020 в Токио (Япония).

Как передает Report, лидером рейтинга стала Италия, которая выплатит своим призерам 9,07 миллиона долларов. Их общее количество медалей - 10 золотых, 10 серебряных, 20 бронзовых.

На втором месте - США (7,84 миллиона долларов при 39 золотых, 41 серебряных, 33 бронзовых медалях). Третья - Франция (6,51 миллиона долларов при 10 золотых, 12 серебряных, 11 бронзовых медалях).

Рейтинг топ-10 стран с наибольшими выплатами выглядит следующим образом:

Италия (9,07 млн долларов).

США (7,84 млн).

Франция (6,51 млн).

Венгрия (5,64 млн).

Тайвань (4,92 млн).

Япония (4,03 млн).

Испания (2,55 млн).

Турция (2,26 млн).

Сербия (2,01 млн).

Гонконг (1,93 млн).

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Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Medallara görə ən çox pul ödəyən ölkələr müəyyənləşib

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