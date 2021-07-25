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Токио-2020: МОК разрешил спортсменам снимать маски во время награждения

Токио-2020: МОК разрешил спортсменам снимать маски во время награждения Спортсмены на летней Олимпиаде в Токио смогут временно снимать маски для фотографирования на пьедестале во время награждения.
Индивидуальные
25 июля 2021 г. 19:50
Токио-2020: МОК разрешил спортсменам снимать маски во время награждения

Спортсмены на летней Олимпиаде в Токио смогут временно снимать маски для фотографирования на пьедестале во время награждения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий протокол утвердил в воскресенье Международный олимпийский комитет (МОК), сообщается на сайте организации.

Согласно этому документу, в ходе церемонии после исполнения национальных гимнов, атлеты смогут на 30 секунд снять маски. Для этого им будет подан специальный знак. При этом каждый спортсмен должен будет обязательно оставаться на своей ступени пьедестала. После фотографирования с медалями они вновь будут обязаны надеть маски.

МОК также разрешил серебряным и бронзовым медалистам подниматься на верхнюю ступень пьедестала для группового снимка с победителем. Однако в этот момент все спортсмены должны быть в масках.

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Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Medalçıların maskalarını çıxarmalarına icazə verildi - RƏSMİ

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