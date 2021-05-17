Токио-2020: Мария Стадник в числе фаворитов

Стадник - чемпионка мира в весе 50 кг

На летних Олимпийских играх в Токио-2020 впервые определится победитель в весовой категории 50 кг в женском зачете.

Как сообщает Report, бразильское издание Olympicatododia назвало фаворитов Олимпиады. В публикации отмечается, что в ходе состязаний не исключены сюрпризы. В списке фаворитов значится и член сборной Азербайджана Мария Стадник. Было подчеркнуто, что японка Юи Сусаки и китаянка Цунь Янь тоже считаются основными претендентами.

В статье говорится о том, что США, Куба, Монголия и страны Восточной Европы обладают глубокими традициями в этом виде спорте.

Отметим, что двукратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы Мария Стадник завоевала бронзовую медаль на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине, а также серебро в Лондоне-2012 и Рио-2016. Стадник - чемпионка мира в весе 50 кг.