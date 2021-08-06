Токио-2020: Мария Стадник, Рафаэль Агаев и Гаджи Алиев начинают борьбу

Сегодня еще 5 азербайджанских спортсменов начинают борьбу на летних Олимпийских играх в Токио.
Как сообщает Report, сегодня бороться за медали будут борчиха Мария Стадник, борцы вольного стиля Гаджи Алиев, Шариф Шарифов и каратист Рафаэль Агаев. Также свое мастерство продемонстрирует гимнастка Зохра Агамирова.
Выступающая в весовой категории до 50 кг Мария Стадник и Шариф Шарифов (97 кг) встретятся со Стальвирой Оршуш и Абдулрашидом Садуллаевым соответственно. В весовой категории до 65 кг Гаджи Алиев встретится с сенегальцем Адамом Диаттой. Все три борца начнут борьбу с 1/8 финала.
Рафаэль Агаев в группе Б в весовой категории до 75 кг поборется с Луиджи Буса (Италия), Ноа Бичем (Германия), Чунеари Яхиро (Австралия) и Нурканатом Ажигановым (Казахстан). Обладатели первых двух мест наряду с прохождением в полуфинал, обеспечат бронзовую медаль.
Выступающая с индивидуальной программой гимнастка Зохра Агамирова представит упражнения с мячом, обручем, лентой и булавами.
Токио-2020
6 августа
Художественная гимнастика
Квалификационный этап: Зохра Агамирова
05:42. упражнение с мячом
07:12. упражнение с обручем
10:12. упражнение с лентой
11.42. упражнение с булавами
06:30. Вольная борьба
65 кг
1/8 финала. Гаджи Алиев - Адам Диатта (Сенегал)
97 кг
1/8 финала. Шариф Шарифов - Абдулрашид Садуллаев (Олимпийский комитет России)
06:30. Женская борьба
50 кг
1/8 финала. Мария Стадник - Стальвира Оршуш (Олимпийский комитет России)
12:00. Карате
Группа Б
Рафаэль Агаев - Ноа Бич (Германия)
Рафаэль Агаев - Чунеари Яхиро (Австралия)
Рафаэль Агаев - Нурканат Ажиганов (Казахстан)
Рафаэль Агаев - Луиджи Буса (Италия)
Отметим, что на сегодняшний день из 44 азербайджанских спортсменов 33 завершили выступления, 3 из них завоевали бронзовые медали.