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Токио-2020: Мария Стадник, Рафаэль Агаев и Гаджи Алиев начинают борьбу

Токио-2020: Мария Стадник, Рафаэль Агаев и Гаджи Алиев начинают борьбу Сегодня еще 5 азербайджанских спортсменов начинают борьбу на летних Олимпийских играх в Токио.
Индивидуальные
6 августа 2021 г. 00:00
Токио-2020: Мария Стадник, Рафаэль Агаев и Гаджи Алиев начинают борьбу

Сегодня еще 5 азербайджанских спортсменов начинают борьбу на летних Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает Report, сегодня бороться за медали будут борчиха Мария Стадник, борцы вольного стиля Гаджи Алиев, Шариф Шарифов и каратист Рафаэль Агаев. Также свое мастерство продемонстрирует гимнастка Зохра Агамирова.

Выступающая в весовой категории до 50 кг Мария Стадник и Шариф Шарифов (97 кг) встретятся со Стальвирой Оршуш и Абдулрашидом Садуллаевым соответственно. В весовой категории до 65 кг Гаджи Алиев встретится с сенегальцем Адамом Диаттой. Все три борца начнут борьбу с 1/8 финала.

Рафаэль Агаев в группе Б в весовой категории до 75 кг поборется с Луиджи Буса (Италия), Ноа Бичем (Германия), Чунеари Яхиро (Австралия) и Нурканатом Ажигановым (Казахстан). Обладатели первых двух мест наряду с прохождением в полуфинал, обеспечат бронзовую медаль.

Выступающая с индивидуальной программой гимнастка Зохра Агамирова представит упражнения с мячом, обручем, лентой и булавами.

Токио-2020

6 августа

Художественная гимнастика

Квалификационный этап: Зохра Агамирова

05:42. упражнение с мячом

07:12. упражнение с обручем

10:12. упражнение с лентой

11.42. упражнение с булавами

06:30. Вольная борьба

65 кг

1/8 финала. Гаджи Алиев - Адам Диатта (Сенегал)

97 кг

1/8 финала. Шариф Шарифов - Абдулрашид Садуллаев (Олимпийский комитет России)

06:30. Женская борьба

50 кг

1/8 финала. Мария Стадник - Стальвира Оршуш (Олимпийский комитет России)

12:00. Карате

Группа Б

Рафаэль Агаев - Ноа Бич (Германия)

Рафаэль Агаев - Чунеари Яхиро (Австралия)

Рафаэль Агаев - Нурканат Ажиганов (Казахстан)

Рафаэль Агаев - Луиджи Буса (Италия)

Отметим, что на сегодняшний день из 44 азербайджанских спортсменов 33 завершили выступления, 3 из них завоевали бронзовые медали.

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Версия на английском языке Tokyo-2020: Maria Stadnik, Rafael Agayev, and Haji Aliyev join competitions
Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Mariya Stadnik, Rafael Ağayev və Hacı Əliyev mübarizəyə başlayır

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