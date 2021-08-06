Токио-2020: Мария Стадник не смогла выйти в финал

Азербайджанский борец Мария Стадник провела очередную встречу на летних Олимпийских играх в Токио.
Как сообщает Report, спортсменка, выступающая в весовой категории 50 кг, в полуфинале встретилась с японкой Юи Сусаки.
В первой части Стадник уступила из-за предупредительного очка. Во втором тайме Стадник, проиграв сопернице еще 10 очков, потерпела досрочное поражение.
Завтра она попробует свои силы в поединке за бронзовую медаль.
Азербайджанская борчиха вольного стиля Мария Стадник вышла на очередной поединок на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Как сообщает Report, выступающая в весовой категории до 50 кг борчиха встретилась в 1/4 финала с соперницей из Туниса (С.Хамди).
Стадник победила соперницу со счетом 10:0 и прошла в полуфинал. В этой стадии Стадник встретится с японской спортсменкой Юи Сусаки.
Азербайджанская борчиха вольного стиля Мария Стадник начала выступление на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Стадник победила соперницу со счетом 9:7 и продолжит выступление в 1/4 финала.