Токио-2020: Мария Стадник не смогла выйти в финал

Азербайджанский борец Мария Стадник провела очередную встречу на летних Олимпийских играх в Токио.

Азербайджанский борец Мария Стадник провела очередную встречу на летних Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает Report, спортсменка, выступающая в весовой категории 50 кг, в полуфинале встретилась с японкой Юи Сусаки.

В первой части Стадник уступила из-за предупредительного очка. Во втором тайме Стадник, проиграв сопернице еще 10 очков, потерпела досрочное поражение.

Завтра она попробует свои силы в поединке за бронзовую медаль.

07.44

Азербайджанская борчиха вольного стиля Мария Стадник вышла на очередной поединок на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Как сообщает Report, выступающая в весовой категории до 50 кг борчиха встретилась в 1/4 финала с соперницей из Туниса (С.Хамди).

Стадник победила соперницу со счетом 10:0 и прошла в полуфинал. В этой стадии Стадник встретится с японской спортсменкой Юи Сусаки.

06:39

Азербайджанская борчиха вольного стиля Мария Стадник начала выступление на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Как передает Report, выступающая в весовой категории до 50 кг борчиха встретилась в 1/8 финала с соперницей из России (С.Оршуш).

Стадник победила соперницу со счетом 9:7 и продолжит выступление в 1/4 финала.