Токио-2020: Китай возглавляет медальный зачет

Сегодня на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио прошли соревнования по 25 видам спорта.

Сегодня на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио прошли соревнования по 25 видам спорта.

Как передает Report, еще 26 комплектов медалей были завоеваны по гимнастике, легкой атлетике, боксу, велоспорту, прыжкам в воду, фехтованию, гольфу, парусному спорту, теннису и тяжелой атлетике.

Таким образом, спортсмены из 76 стран завоевали 180 комплектов медалей.

Азербайджан, завоевавший вторую бронзовую медаль, сохранил позицию на 70-м месте.

Возглавляет список Китай с 51 медалью (24 золотых, 14 серебряных и 13 бронзовых).

Второе место занимает США, завоевавшая 59 медалей (20 золотых, 23 серебряных и 16 бронзовых). На третьем строчке Япония с 17 золотыми, 5 серебряными и 9 бронзовыми медалями.

Турция в списке занимает 40-е место с 1 золотой и 2 бронзовыми медалями.