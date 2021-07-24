Токио-2020: Глава МОК посетил первые медальные соревнования

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в субботу посетил женские соревнования в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, на которых будет разыгран первый комплект наград Игр в Токио.
Токио-2020: Глава МОК посетил первые медальные соревнованияТокио-2020: Глава МОК посетил первые медальные соревнования Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в субботу посетил женские соревнования в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, на которых будет разыгран первый комплект наград Игр в Токио.
Индивидуальные
24 июля 2021 г. 06:46
https://static.report.az/photo/a06b2b4c-93c6-3d37-89a1-0219936e42a9.jpgТомас Бах