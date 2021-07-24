Токио-2020: Глава МОК посетил первые медальные соревнования

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в субботу посетил женские соревнования в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, на которых будет разыгран первый комплект наград Игр в Токио.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в субботу посетил женские соревнования в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров, на которых будет разыгран первый комплект наград Игр в Токио.