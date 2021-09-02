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Токио-2020: Еще 6 азербайджанских паралимпийцев поборются за медали

Токио-2020: Еще 6 азербайджанских паралимпийцев поборются за медали Сегодня еще 6 азербайджанских параатлетов выступят на Летних Паралимпийских играх в Токио
Индивидуальные
2 сентября 2021 г. 00:00
Токио-2020: Еще 6 азербайджанских паралимпийцев поборются за медали

Сегодня еще 6 азербайджанских параатлетов выступят на Летних Паралимпийских играх в Токио.

Как сообщает Report, в 03:45 по бакинскому времени в пулевой стрельбе на дистанции 25 метров свои силы испытает Елена Таранова.

Выступающая в категории 49 кг тхэквондистка Рояла Фаталиева в 1/8 финала встретится с таиландкой Квансудой Пхуангкитжа, а Имамеддин Халилов (61 кг) выйдет против представителя Паралимпийского комитета России Данила Сидорова. Встречи начнутся в 05:00 по бакинскому времени.

Орхан Гасымов поборется за золото в соревнованиях по метанию копья. Его выступление ожидается в 14:00 по бакинскому времени.

Юлия Яновская и Ламия Велиева примут участие в забеге на 400 метров в 16:17 по бакинскому времени. Ранее на дистанции в 100 метров Л.Велиева завоевала серебряную медаль.

В активе азербайджанской команды 11 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали. В общем зачете страна находится на 10 месте.

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Версия на английском языке Tokyo-2020: Six more Azerbaijani Paralympians to vie for medals today
Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Bu gün Azərbaycanın daha 6 paralimpiyaçısı mübarizə aparacaq

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