Токио-2020: Еще 4 азербайджанских параатлетов начинают выступления

Токио-2020: Еще 4 азербайджанских параатлетов начинают выступления

Сегодня еще 4 азербайджанских спортсмена примут участие на Летних Паралимпийских играх в Токио-2020.

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Сегодня еще 4 азербайджанских спортсмена примут участие на Летних Паралимпийских играх в Токио-2020. Как сообщает Report, в борьбу за медали вступят дзюдоисты Гусейн Рагимли (81 кг), Севда Велиева (57 кг) и Ханым Гусейнова (63 кг). Позже в метании копья присоединится паралимпийский атлет Гамид Гейдари. Летние Паралимпийские игры 2020 в Токио Дзюдо Женщины 57 кг 05:30. Севда Велиева - Победитель пары Даяна Федосова (Казахстан) / Халитон Хусан (Кыргызстан) 63 кг 05:30. Ханым Гусейнова - Хироко Кудо (Япония) - Лиана Мутиа (США) Мужчины 81 кг 05:30. Гусейн Рагимли - победитель Дэниела Пауэлла (Великобритания) / Харли Перейра (Бразилия) Атлетика Метание копья 14:00. Гамид Хейдари Подпишитесь на нашу страницу в Instagram