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Токио-2020: Еще 4 азербайджанских параатлетов начинают выступления

Токио-2020: Еще 4 азербайджанских параатлетов начинают выступления Сегодня еще 4 азербайджанских спортсмена примут участие на Летних Паралимпийских играх в Токио-2020.
Индивидуальные
28 августа 2021 г. 00:05
Токио-2020: Еще 4 азербайджанских параатлетов начинают выступления

Сегодня еще 4 азербайджанских спортсмена примут участие на Летних Паралимпийских играх в Токио-2020.

Как сообщает Report, в борьбу за медали вступят дзюдоисты Гусейн Рагимли (81 кг), Севда Велиева (57 кг) и Ханым Гусейнова (63 кг).

Позже в метании копья присоединится паралимпийский атлет Гамид Гейдари.

Летние Паралимпийские игры 2020 в Токио

Дзюдо

Женщины

57 кг

05:30. Севда Велиева - Победитель пары Даяна Федосова (Казахстан) / Халитон Хусан (Кыргызстан)

63 кг

05:30. Ханым Гусейнова - Хироко Кудо (Япония) - Лиана Мутиа (США)

Мужчины

81 кг

05:30. Гусейн Рагимли - победитель Дэниела Пауэлла (Великобритания) / Харли Перейра (Бразилия)

Атлетика

Метание копья

14:00. Гамид Хейдари

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Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Azərbaycanın daha 4 idmançısı mübarizəyə başlayır

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