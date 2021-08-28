Токио-2020: Еще 4 азербайджанских параатлетов начинают выступления

Сегодня еще 4 азербайджанских спортсмена примут участие на Летних Паралимпийских играх в Токио-2020.
Как сообщает Report, в борьбу за медали вступят дзюдоисты Гусейн Рагимли (81 кг), Севда Велиева (57 кг) и Ханым Гусейнова (63 кг).
Позже в метании копья присоединится паралимпийский атлет Гамид Гейдари.
Летние Паралимпийские игры 2020 в Токио
Дзюдо
Женщины
57 кг
05:30. Севда Велиева - Победитель пары Даяна Федосова (Казахстан) / Халитон Хусан (Кыргызстан)
63 кг
05:30. Ханым Гусейнова - Хироко Кудо (Япония) - Лиана Мутиа (США)
Мужчины
81 кг
05:30. Гусейн Рагимли - победитель Дэниела Пауэлла (Великобритания) / Харли Перейра (Бразилия)
Атлетика
Метание копья
14:00. Гамид Хейдари