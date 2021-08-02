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Токио-2020: Еще 17 новых случаев заражения коронавирусом

Токио-2020: Еще 17 новых случаев заражения коронавирусом Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 17 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио.
Индивидуальные
2 августа 2021 г. 07:18
Токио-2020: Еще 17 новых случаев заражения коронавирусом

Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 17 человек, задействованных в проведении летних Олимпийских игр в Токио.

Как передает Report, об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 281.

В Токио с 12 июля действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в столичной префектуре. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит без зрителей с 23 июля по 8 августа.

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