Токио-2020: Две лицензии от азербайджанских борцов

Греко-римский борец из Азербайджана Рафиг Гусейнов (77 кг) вышел на полуфинальную встречу мирового Олимпийского квалификационного турнира в столице Болгарии Софии

Греко-римский борец из Азербайджана Рафиг Гусейнов (77 кг) вышел на полуфинальную встречу мирового Олимпийского квалификационного турнира в столице Болгарии Софии.

Как передает Report, соперником Гусейнова был Виктор Немес (Сербия).

Одержав победу со счетом 4:1, азербайджанский спортсмен завоевал лицензию на Летние Олимпийские игры 2020 в Токио.

Отметим, что ранее другой греко-римский борец из Азербайджана Ислам Гусейнов (87 кг) завоевал на Европейском квалификационном турнире в Будапеште олимпийскую лицензию.