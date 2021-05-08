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Токио-2020: Две лицензии от азербайджанских борцов

Токио-2020: Две лицензии от азербайджанских борцов Греко-римский борец из Азербайджана Рафиг Гусейнов (77 кг) вышел на полуфинальную встречу мирового Олимпийского квалификационного турнира в столице Болгарии Софии
Индивидуальные
8 мая 2021 г. 21:28
Токио-2020: Две лицензии от азербайджанских борцов
Рафиг Гусейнов

Греко-римский борец из Азербайджана Рафиг Гусейнов (77 кг) вышел на полуфинальную встречу мирового Олимпийского квалификационного турнира в столице Болгарии Софии.

Как передает Report, соперником Гусейнова был Виктор Немес (Сербия).

Одержав победу со счетом 4:1, азербайджанский спортсмен завоевал лицензию на Летние Олимпийские игры 2020 в Токио.

Отметим, что ранее другой греко-римский борец из Азербайджана Ислам Гусейнов (87 кг) завоевал на Европейском квалификационном турнире в Будапеште олимпийскую лицензию.

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Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Yunan-Roma güləşçilərimizdən 2-ci lisenziya - YENİLƏNİB

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