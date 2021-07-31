Токио-2020: Десятки новых случаев заражения коронавирусом

Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдал по меньшей мере 21 человек, задействованный в проведении Олимпийских игр в Токио.

Тест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдал по меньшей мере 21 человек, задействованный в проведении Олимпийских игр в Токио.

Как передает Report, об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте оргкомитета "Токио-2020".

Среди зараженных нет спортсменов. Общее число случаев инфицирования среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 246.

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в Токио до 31 августа было продлено действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса. По этой причине Олимпиада в столице Японии проходит с 23 июля по 8 августа без зрителей.