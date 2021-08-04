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Токио-2020: Cтали известны соперники азербайджанских каратистов

Токио-2020: Cтали известны соперники азербайджанских каратистов Стали известны первые соперники еще одного азербайджанского каратиста - Фирдовси Фарзалиева на летних Олимпийских играх в Токио-2020.
Индивидуальные
4 августа 2021 г. 14:15
Токио-2020: Cтали известны соперники азербайджанских каратистов

Стали известны первые соперники еще одного азербайджанского каратиста - Фирдовси Фарзалиева на летних Олимпийских играх в Токио-2020.

Как сообщает Report, в весовой категории до 67 кг спортсмен встретится в группе А с Эраем Шамданом (Турция), Дарханом Ассадыловым (Казахстан), Али Эльсави (Египет) и Наото Саго (Япония).

Он выйдет на татами 6 августа. Обладатели первых двух мест не только попадут в полуфинал, но и получат бронзовую медаль.

14.00

Стали известны первые соперники азербайджанских каратистов Рафаэля Агаева и Ирины Зарецкой на летних Олимпийских играх в Токио-2020.

Как сообщает Report, Агаев, выступающий в весовой категории до 75 кг, встретится в группе B с Луиджи Буса (Италия), Ноа Бичем (Германия), Чуниари Яхиро (Австралия) и Нурканатом Аджигановым (Казахстан).

Обладатели первых двух мест не только попадут в полуфинал, но и получат бронзовую медаль.

Рафаэль Агаев проведет бой 7 августа.

Ирина Зарецкая, выступающая в весовой категории свыше 61 кг, встретится в группе B с Мельтем Ходжаоглу (Турция), Софией Берульцевой (Казахстан), Аюми Уэкусой (Япония) и Сильвией Семераро (Италия).

Она выступит на соревнованиях 7 августа.

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Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Azərbaycan karateçilərinin rəqibləri bəlli olub

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