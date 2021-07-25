Токио-2020: Азербайджанский стрелок-стендовик финишировал 24-м

На Летних Олимпийских играх Токио-2020 стартовали соревнования по стендовой стрельбе.

На Летних Олимпийских играх Токио-2020 стартовали соревнования по стендовой стрельбе.

Как передает Report, в первый день квалификационного этапа соревнований по стендовой стрельбе на огневой рубеж вышел и единственный представитель Азербайджана в этом виде программы Эмин Джафаров. Он поразил 71 из 75 мишеней и занял по итогам дня 24-е место среди 30 участников.

Вместе с ним такое же количество очков набрали еще 5 спортсменов. Завтра отборочный раунд продолжится. После пяти туров обладатель первых 6 мест выходит в финал.