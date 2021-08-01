Токио-2020: Азербайджанский боксер сборной Франции оскорбил судей

Азербайджанский боксер Мурад Алиев, представлявший Францию, со скандалом покинул Токийские летние Олимпийские игры.

Азербайджанский боксер Мурад Алиев, представлявший Францию, со скандалом покинул Токийские летние Олимпийские игры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, 26-летний спортсмен в весовой категории свыше 91 кг после поражения в четвертьфинале представителю Великобритании Фрейзеру Кларку оскорблял судей и отказывался уходить с ринга. Рефери присудил Алиеву поражение дисквалификацией после удара головой.

"Мурад Алиев может быть строго наказан, дисквалифицирован. Это определится позднее", - сказал собеседник агентства.

Боксеру 26 лет, он родился в Москве. Отец его родом из Барды, а мать из Агдама. В возрасте 6 лет переехал во Францию. Является чемпионом страны и серебряным призером Европейских игр в Минске.