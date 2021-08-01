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Токио-2020: Азербайджанский боксер сборной Франции оскорбил судей

Токио-2020: Азербайджанский боксер сборной Франции оскорбил судей Азербайджанский боксер Мурад Алиев, представлявший Францию, со скандалом покинул Токийские летние Олимпийские игры.
Индивидуальные
1 августа 2021 г. 12:10
Токио-2020: Азербайджанский боксер сборной Франции оскорбил судей
Мурад Алиев

Азербайджанский боксер Мурад Алиев, представлявший Францию, со скандалом покинул Токийские летние Олимпийские игры.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, 26-летний спортсмен в весовой категории свыше 91 кг после поражения в четвертьфинале представителю Великобритании Фрейзеру Кларку оскорблял судей и отказывался уходить с ринга. Рефери присудил Алиеву поражение дисквалификацией после удара головой.

"Мурад Алиев может быть строго наказан, дисквалифицирован. Это определится позднее", - сказал собеседник агентства.

Боксеру 26 лет, он родился в Москве. Отец его родом из Барды, а мать из Агдама. В возрасте 6 лет переехал во Францию. Является чемпионом страны и серебряным призером Европейских игр в Минске.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTokio-2020: Fransa millisinin azərbaycanlı boksçusu hakimləri təhqir edib

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