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Токио-2020: Азербайджанские паратаэквондисты поборются за бронзовые награды

Токио-2020: Азербайджанские паратаэквондисты поборются за бронзовые награды В Токио проходит Летняя Паралимпиада-2020, в которой участвуют и азербайджанские спортсмены.
Индивидуальные
2 сентября 2021 г. 07:56
Токио-2020: Азербайджанские паратаэквондисты поборются за бронзовые награды

В Токио проходит Летняя Паралимпиада-2020, в которой участвуют и азербайджанские спортсмены.

Как передает Report, сегодня начались соревнования по таэквондо, который впервые включен в программу Паралимпиады. На даянг вышли два наших спортсмена.

Рояла Фаталиева (49 кг) в 1/8 финала уступила Хвансуде Фуангхича (Таиланд) со счетом 4:17.

Имамеддин Халилов (61 кг) в стартовом поединке проиграл Даниилу Сидорову (Россия) - 19:25.

Они продолжат выступление в утешительном раунде за бронзовые награды.

Отметим, что сегодня Орхан Гасымов поборется за медали в соревнованиях по метанию копья. Его выступление ожидается в 14:00 по бакинскому времени.

А, Юлия Яновская и Ламия Велиева примут участие в забеге на 400 метров в 16:17 по бакинскому времени. Ранее на дистанции в 100 метров Л.Велиева завоевала серебряную медаль.

В активе азербайджанской команды 11 золотых, 1 серебряная и 4 бронзовые медали. В общем зачете страна находится на 10 месте.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTokio-2020: Para-taekvondoçularımız bürünc medal uğrunda mübarizə aparacaqlar

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