Токио-2020: Азербайджанские параатлетки вышли в финал

В Токио проходит Летняя Паралимпиада-2020, в которой участвуют и азербайджанские спортсмены.

В Токио проходит Летняя Паралимпиада-2020, в которой участвуют и азербайджанские спортсмены.

Как передает Report, сегодня на беговую дорожку вышли бегуньи сборной Азербайджана Елена Чебану, Ламия Велиева и Юлия Яновская (Т13).

Они стартовали в полуфинале забега на 100 м. Стартовали бегуньи в разных подгруппах квалификации.

Первой выступила Велиева, которая показала лучшее время в своей подгруппе (12,09 сек.) и вышла в финал.

Яновская стала третьей во второй подгруппе (12,41). Чебану, выступающая в третьей подгруппе, показала лучшее время (12,16) и также прошла в финал.

После завершения трех полуфиналов стало известно, что и Яновская вышла в финал, показав седьмое время среди всех участниц.

Отметим, что сборная Азербайджана, имеющая на данный момент 9 золотых и 4 бронзовые медали, занимает десятое место в медальном зачете.