О нас
Report Georgia
Аудио новости

Токио-2020: Азербайджанские борцы уступили своим соперникам - ОБНОВЛЕНО

Токио-2020: Азербайджанские борцы уступили своим соперникам - ОБНОВЛЕНО В Токио проходит летняя Олимпиада-2020, где принимают участие и азербайджанские спортсмены.
Индивидуальные
2 августа 2021 г. 08:28
Токио-2020: Азербайджанские борцы уступили своим соперникам - ОБНОВЛЕНО
Рафиг Гусейнов

В Токио проходит Летняя Олимпиада-2020, где принимают участие и азербайджанские спортсмены.

Как передает Report, сегодня на старт вышли борцы сборной Азербайджана, которые стартовали в 1/8 финала.

Борец греко-римского стиля Рафиг Гусейнов (77 кг) победил на старте Алекса Кесидиса (Швеция) - 1:1, но в четвертьфинале проиграл Акзолу Махмудову (Кыргызстан) со счетом 1:9. Если Махмудов выйдет в финал, то откроет путь Рафигу к бронзе.

Борчиха Элис Манолова (68 кг) проиграла на старте Блессинг Оборудуду (Нигерия) со счетом 2:13. Оборудуду вышла в полуфинал и если пройдет в финал, то откроет путь Маноловой к утешительным схваткам за бронзу.

07:54

В Токио проходит летняя Олимпиада-2020, где принимают участие и азербайджанские спортсмены.

Как передает Report, сегодня на татами вышли борцы сборной Азербайджана, которые провели схватки 1/8 финала.

Борчиха Элис Манолова (68 кг) в стартовом поединке проиграла Блессинг Оборудуду (Нигерия) со счетом 2:13.

Борец греко-римского стиля Рафиг Гусейнов (77 кг) победив Алекса Кессидиса (Швеция) вышел в четвертьфинал, где встретится с Акзолом Махмудовым (Кыргызстан).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоTokio-2020: Azərbaycanın iki güləşçisi məğlub olub - YENİLƏNİB - 1

Экслюзивные новости

Азербайджан намерен открыть туристические представительства еще в трех странах 
Азербайджан намерен открыть туристические представительства еще в трех странах 
31 июля 2021 г. 18:00
Названа дата рассмотрения Дисциплинарной комиссией вопроса о лишении депутата неприкосновенности – ЭКСКЛЮЗИВ 
Названа дата рассмотрения Дисциплинарной комиссией вопроса о лишении депутата неприкосновенности – ЭКСКЛЮЗИВ 
31 июля 2021 г. 14:32
Комиссия Милли Меджлиса обсудит вопрос депутата, избившего полицейского - ЭКСКЛЮЗИВ
Комиссия Милли Меджлиса обсудит вопрос депутата, избившего полицейского - ЭКСКЛЮЗИВ
30 июля 2021 г. 12:00
Шуша - город, который живет в сердце каждого азербайджанца - ВИДЕО
ФотоШуша - город, который живет в сердце каждого азербайджанца - ВИДЕО
29 июля 2021 г. 13:42
Ярослав Юрчишин: Опыт Азербайджана в инфраструктурных проектах интересен для Украины
Ярослав Юрчишин: Опыт Азербайджана в инфраструктурных проектах интересен для Украины
27 июля 2021 г. 15:02
Капитан Эфендиев спас 32 сирийских мигрантов
ФотоКапитан Эфендиев спас 32 сирийских мигрантов
26 июля 2021 г. 12:00
Дюпюи: Загрязнение Охчучая - проблема регионального уровня
Дюпюи: Загрязнение Охчучая - проблема регионального уровня
26 июля 2021 г. 09:55
Азеришыг создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
"Азеришыг" создает в Карабахе систему, которая будет экономить ежегодно 20 млн манатов
19 июля 2021 г. 16:18
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
Цифровой проездной IATA Travel Pass может заработать в Азербайджане этим летом
19 июля 2021 г. 16:14
В Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
ФотоВ Украине неоднократно поджигали ресторан азербайджанского бизнесмена - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
19 июля 2021 г. 15:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi