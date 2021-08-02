Токио-2020: Азербайджанские борцы уступили своим соперникам - ОБНОВЛЕНО

В Токио проходит летняя Олимпиада-2020, где принимают участие и азербайджанские спортсмены.

В Токио проходит Летняя Олимпиада-2020, где принимают участие и азербайджанские спортсмены.

Как передает Report, сегодня на старт вышли борцы сборной Азербайджана, которые стартовали в 1/8 финала.

Борец греко-римского стиля Рафиг Гусейнов (77 кг) победил на старте Алекса Кесидиса (Швеция) - 1:1, но в четвертьфинале проиграл Акзолу Махмудову (Кыргызстан) со счетом 1:9. Если Махмудов выйдет в финал, то откроет путь Рафигу к бронзе.

Борчиха Элис Манолова (68 кг) проиграла на старте Блессинг Оборудуду (Нигерия) со счетом 2:13. Оборудуду вышла в полуфинал и если пройдет в финал, то откроет путь Маноловой к утешительным схваткам за бронзу.

07:54

В Токио проходит летняя Олимпиада-2020, где принимают участие и азербайджанские спортсмены.

Как передает Report, сегодня на татами вышли борцы сборной Азербайджана, которые провели схватки 1/8 финала.

Борчиха Элис Манолова (68 кг) в стартовом поединке проиграла Блессинг Оборудуду (Нигерия) со счетом 2:13.

Борец греко-римского стиля Рафиг Гусейнов (77 кг) победив Алекса Кессидиса (Швеция) вышел в четвертьфинал, где встретится с Акзолом Махмудовым (Кыргызстан).