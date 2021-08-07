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Токио-2020: Азербайджанская каратистка провела третий поединок

Токио-2020: Азербайджанская каратистка провела третий поединок Азербайджанская каратистка Ирина Зарецка провела очередную встречу на летних Олимпийских играх Токио-2020.
Индивидуальные
7 августа 2021 г. 11:15
Токио-2020: Азербайджанская каратистка провела третий поединок

Азербайджанская каратистка Ирина Зарецка провела очередную встречу на летних Олимпийских играх Токио-2020.

Как сообщает Report, в своем третьем поединке в группе А спортсменка вышла на татами против Софьи Берульцевой из Казахстана.

Зарецка, одержавшая победу в двух первых своих встречах в группе, на этот раз уступила сопернице со счетом 4:5. Ей предстоит последний матч в группе против Мельтем Акйол Коджаоглу (Турция).

В случае, если займет одно из двух первых мест в группе, Зарецка пройдет в полуфинал и обеспечит, как минимум, бронзовую медаль.

10.55

Азербайджанская каратистка Ирина Зарецка провела очередной бой на летних Олимпийских играх Токио-2020.

Как передает Report, выступающая в весовой категории +61 кг спортсменка провела вторую встречу в рамках группы А против итальянки Сильвии Семераро.

Зарецка одолела соперницу со счетом 3:2. В очередной встрече ей будет противостоять Софья Берульцева (Казахстан).

В случае, если займет одно из двух первых мест в группе, Зарецка пройдет в полуфинал и обеспечит, как минимум, бронзовую медаль.

10.00

Азербайджанская каратистка Ирина Зарецка вступила в борьбу на Летних олимпийских играх-2020 в Токио.

Как передает Report, выступающая в весовой категории +61 кг спортсменка в первой встрече в группе А померилась силами с японкой Аюми Уэкуса.

Зарецка одолела соперницу со счетом 4:1. Очередную встречу в группе она проведет с Сильвией Семераро (Италия).

В случае, если она займет одно из двух первых мест в группе, Зарецка пройдет в полуфинал и как минимум обеспечит бронзовую медаль.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTokio-2020: Azərbaycan karateçisi üçüncü döyüşünü keçirib
Версия на английском языке Azerbaijani karateka starts Tokyo 2020 with victory

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