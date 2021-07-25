Токио-2020: Азербайджанская гимнастка выступила в квалификационных соревнованиях

Азербайджанская спортсменка Марина Некрасова (женская спортивная гимнастика) завершила свое выступление в квалификационных соревнованиях на Летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

Азербайджанская спортсменка Марина Некрасова (женская спортивная гимнастика) завершила свое выступление в квалификационных соревнованиях на Летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

Как передает Report, М.Некрасова выступила в первой подгруппе. Она продемонстрировала выступление на разновысоких брусьях (10.833 балла), упражнение на бревне (12.266 балла), вольные упражнения (12.000 балла) и опорный прыжок (12.666 балла).

Результат выступления гимнастки в индивидуальном многоборье составил 48.232 балла.

По итогам выступления в первой подгруппе азербайджанская спортсменка занимает в многоборье 24-е место.

Отметим, что в финальном этапе примут участие 24 спортсмена. В решающем раунде могут принять участие только две гимнастки из одной страны. Помимо многоборья, будут объявлены финалисты.