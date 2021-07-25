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Токио-2020: Азербайджанская гимнастка выступила в квалификационных соревнованиях

Токио-2020: Азербайджанская гимнастка выступила в квалификационных соревнованиях Азербайджанская спортсменка Марина Некрасова (женская спортивная гимнастика) завершила свое выступление в квалификационных соревнованиях на Летних Олимпийских играх-2020 в Токио.
Индивидуальные
25 июля 2021 г. 11:00
Токио-2020: Азербайджанская гимнастка выступила в квалификационных соревнованиях
Марина Некрасова

Азербайджанская спортсменка Марина Некрасова (женская спортивная гимнастика) завершила свое выступление в квалификационных соревнованиях на Летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

Как передает Report, М.Некрасова выступила в первой подгруппе. Она продемонстрировала выступление на разновысоких брусьях (10.833 балла), упражнение на бревне (12.266 балла), вольные упражнения (12.000 балла) и опорный прыжок (12.666 балла).

Результат выступления гимнастки в индивидуальном многоборье составил 48.232 балла.

По итогам выступления в первой подгруппе азербайджанская спортсменка занимает в многоборье 24-е место.

Отметим, что в финальном этапе примут участие 24 спортсмена. В решающем раунде могут принять участие только две гимнастки из одной страны. Помимо многоборья, будут объявлены финалисты.

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Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Daha bir gimnastımız mübarizəyə başladı

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