О нас
Report Georgia
Аудио новости

Токио-2020: Азербайджан завоевал первую серебряную медаль

Токио-2020: Азербайджан завоевал первую серебряную медаль Азербайджанская команда завоевала первую серебряную медаль на летних Олимпийских играх в Токио.
Индивидуальные
6 августа 2021 г. 17:09
Токио-2020: Азербайджан завоевал первую серебряную медаль

Азербайджанская команда завоевала первую серебряную медаль на летних Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает Report, Рафаэль Агаев поднялся на вторую ступень пьедестала почета.

Отметим, что каратэ впервые был включен в олимпийскую программу. 36-летний спортсмен проиграл в финале итальянцу Луиджи Бусе. Таким образом, Агаев занял второе место.

Ранее бронзовые медали завоевали дзюдоистка Ирина Киндзерская (+78 кг), боксер Альфонсо Домингес (81 кг) и борец греко-римского стиля Рафик Гусейнов (77 кг). Кроме того, в финал пробился борец вольного стиля Гаджи Алиев (65 кг), за бронзовую медаль поборются спортсменка Мария Стадник (50 кг) и борец вольного стиля Шариф Шарифов (97 кг).

Все 3 встречи состоятся 7 августа.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Tokyo-2020: Azerbaijan secures first silver medal
Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Azərbaycan ilk gümüş medalını qazanıb

Экслюзивные новости

Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
6 августа 2021 г. 16:47
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
5 августа 2021 г. 16:48
Милли Меджлис: Эльданиз Салимов будет получать депутатскую зарплату
Милли Меджлис: Эльданиз Салимов будет получать депутатскую зарплату
5 августа 2021 г. 16:42
Лидер молодежного движения Украины: Освобождение Карабаха от оккупации - пример для нас
Лидер молодежного движения Украины: Освобождение Карабаха от оккупации - пример для нас
5 августа 2021 г. 15:58
Зампред АПБА: Пораженную вирусом сельхозпродукцию уничтожают особым способом
ФотоЗампред АПБА: Пораженную вирусом сельхозпродукцию уничтожают особым способом
5 августа 2021 г. 11:03
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
Бакинский метрополитен отправит на утилизацию 17 вагонов
4 августа 2021 г. 16:37
Дисциплинарная комиссия парламента VI созыва провела пять заседаний
Дисциплинарная комиссия парламента VI созыва провела пять заседаний
4 августа 2021 г. 13:25
В Баку уволены начальники полиции
В Баку уволены начальники полиции
3 августа 2021 г. 18:38
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
Названо число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд в Украину 
3 августа 2021 г. 16:14
Азербайджан намерен открыть туристические представительства еще в трех странах 
Азербайджан намерен открыть туристические представительства еще в трех странах 
31 июля 2021 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi