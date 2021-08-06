Токио-2020: Азербайджан завоевал первую серебряную медаль

Азербайджанская команда завоевала первую серебряную медаль на летних Олимпийских играх в Токио.
Как сообщает Report, Рафаэль Агаев поднялся на вторую ступень пьедестала почета.
Отметим, что каратэ впервые был включен в олимпийскую программу. 36-летний спортсмен проиграл в финале итальянцу Луиджи Бусе. Таким образом, Агаев занял второе место.
Ранее бронзовые медали завоевали дзюдоистка Ирина Киндзерская (+78 кг), боксер Альфонсо Домингес (81 кг) и борец греко-римского стиля Рафик Гусейнов (77 кг). Кроме того, в финал пробился борец вольного стиля Гаджи Алиев (65 кг), за бронзовую медаль поборются спортсменка Мария Стадник (50 кг) и борец вольного стиля Шариф Шарифов (97 кг).
Все 3 встречи состоятся 7 августа.