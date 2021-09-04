Токио-2020: Азербайджан завершил выступление в летних Паралимпийских играх

Представители Азербайджана завершили выступление в летних Паралимпийских играх.
Параатлеты Юлия Яновская и Ламия Велиева приняли участие в финальном забеге на 400 метров. Ю.Яновская заняла 5-е место, а Л.Велиева пробежала за 55 с, побив паралимпийский рекорд и завоевав золотую медаль.
Еще один параатлет Орхан Асланов попробовал свои силы в прыжках в длину и завоевал золотую медаль.
Отметим, что на данный момент в активе сборной Азербайджана 14 золотых, 1 серебряная, 4 бронзовых медалей. Она расположилась на 9-м месте.