Токио-2020: Азербайджан завершил выступление в летних Паралимпийских играх

Представители Азербайджана завершил выступление в летних Паралимпийских играх.

Представители Азербайджана завершили выступление в летних Паралимпийских играх.

Как передает Report, в пулевой стрельбе на дистанции 50 метров у женщин первой выступила Елена Таранова, у мужчин - Кямран Зейналов. Спортсмены не смогли выйти в финал.

Параатлеты Юлия Яновская и Ламия Велиева приняли участие в финальном забеге на 400 метров. Ю.Яновская заняла 5-е место, а Л.Велиева пробежала за 55 с, побив паралимпийский рекорд и завоевав золотую медаль.

Еще один параатлет Орхан Асланов попробовал свои силы в прыжках в длину и завоевал золотую медаль.

Отметим, что на данный момент в активе сборной Азербайджана 14 золотых, 1 серебряная, 4 бронзовых медалей. Она расположилась на 9-м месте.