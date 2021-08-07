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Токио-2020: Азербайджан занял 67-е место, Китай сохранил позиции

Токио-2020: Азербайджан занял 67-е место, Китай сохранил позиции Сегодня на летних Олимпийских играх в Токио прошли соревнования по 19 видам спорта.
Индивидуальные
7 августа 2021 г. 18:28
Токио-2020: Азербайджан занял 67-е место, Китай сохранил позиции

Сегодня на летних Олимпийских играх в Токио прошли соревнования по 19 видам спорта.

Как сообщает Report, еще 34 комплекта медалей нашли своих обладателей в легкой атлетике, плавании, бейсболе, софтболе, баскетболе, пляжном волейболе, боксе, байдарках и каноэ, велоспорте, прыжках в воду, конном спорте, футболе, гольфе, гандболе, карате, современном пятиборье, художественной гимнастике, волейболе, водном поло и борьбе. Таким образом, спортсмены из 93 стран завоевали 327 комплектов медалей.

Азербайджан, завоевавший сегодня 2 серебряные и одну бронзовую медали, продвинулся на две ступени. На данный момент наша олимпийская команда с 3 серебряными и 4 бронзовыми медалями занимает 67 место.

Список возглавляет Китай с 87 медалями (38 золотые, 31 серебряные, 18 бронзовые).

США, завоевавшие 108 медалей (36 золотые, 39 серебряные, 33 бронзовые), заняли 1-е место по общему количеству и 2-е по качеству. 3-е место в медальном зачете занимает Япония с 27 золотыми, 12 серебряными и 17 бронзовыми.

Турция с 2 золотыми, 2 серебряными и 9 бронзовыми медалями продвинулась на 11 ступеней и заняла 32-е место.

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Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Azərbaycan 67-ci pillədə yer alıb, Çin mövqeyini qoruyub

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