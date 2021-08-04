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Токио-2020: Азербайджан отстает по количеству медалей, Китай сохраняет лидерство

Токио-2020: Азербайджан отстает по количеству медалей, Китай сохраняет лидерство На летних Олимпийских играх в Токио-2020 сегодня прошли соревнования по 26 видам спорта.
Индивидуальные
4 августа 2021 г. 17:46
Токио-2020: Азербайджан отстает по количеству медалей, Китай сохраняет лидерство

На летних Олимпийских играх в Токио-2020 сегодня прошли соревнования по 26 видам спорта.

Как сообщает Report, еще 18 комплектов медалей нашли своих обладателей в легкой атлетике, боксе, велоспорте, конном спорте, плавании, парусном спорте, скейтборде, тяжелой атлетике и борьбе. Таким образом, спортсмены из 84 стран завоевали 243 комплекта медалей.

Азербайджан, имея в своем активе 3 бронзовые медали, опустился на 1 ступень и занял 76-е место.

Список возглавляет Китай с 70 медалями (32 золотых, 22 серебряных, 16 бронзовых).

США, завоевавшие 79 медалей (25 золотых, 31 серебряную, 23 бронзовые), заняли 1-е место по общему количеству медалей и 2-е по количеству серебряных. 3-е место в медальном зачете занимает Япония с 21 золотой, 7 серебряными и 12 бронзовыми медалями.

Турция с 1 золотой и 5 серебряными медалями заняла 50-е место.

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Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Azərbaycan geriləyib, Çin liderliyini qoruyub

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