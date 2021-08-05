Токио-2020: Азербайджан опустился на одну строчку, имея в активе 3 бронзовые медали

На летних Олимпийских играх в Токио сегодня прошли соревнования по 22 видам спорта.

На летних Олимпийских играх в Токио сегодня прошли соревнования по 22 видам спорта.

Как сообщает Report, еще 26 комплектов медалей нашли своих обладателей в таких видах спорта, как атлетика, бокс, гребля на байдарках и каноэ, велоспорт, прыжки в воду, хоккей на траве, карате, плавание, скейтборд, спортивное скалолазание, настольный теннис и борьба.

Таким образом, спортсмены из 88 стран завоевали 268 комплектов медалей.

Имея в своем активе 3 бронзовые медали, Азербайджан опустился на одну ступень, заняв 77-е место.

Лидирует в списке Китай с 74 медалями (34 золотые, 24 серебряные, 16 бронзовых).

США, завоевавшие 91 медаль (29 золотые, 35 серебряные, 27 бронзовых), заняли 1-е место по общему количеству медалей и 2-е по качеству медалей. 3-е место в медальном зачете занимает Япония с 22 золотыми, 10 серебряными и 14 бронзовыми медалями.

Турция с 1 золотой, 1 серебряной и 5 бронзовыми медалями поднялась на 7 ступеней, заняв 43-е место.