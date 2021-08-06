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Токио-2020: Азербайджан обеспечил себе пятую медаль

Токио-2020: Азербайджан обеспечил себе пятую медаль Азербайджанская сборная обеспечила себе 5-ю медаль на летних Олимпийских играх в Токио.
Индивидуальные
6 августа 2021 г. 14:40
Токио-2020: Азербайджан обеспечил себе пятую медаль

Азербайджанская сборная обеспечила себе пятую медаль на летних Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает Report, этого добился каратист Рафаэль Агаев, выступающий в весовой категории 75 кг.

Так, 5-кратный чемпион мира и 11-кратный чемпион Европы вышел в полуфинал, выиграв первые 3 встречи группового этапа. Тем самым 36-летний спортсмен обеспечил себе как минимум, бронзовую медаль.

14.07

Азербайджанская команда обеспечила себе 4-ю медаль на летних Олимпийских играх в Токио.

Как сообщает Report, этого добился борец вольного стиля Гаджи Алиев, выступающий в весовой категории 65 кг. 3-кратный чемпион мира и 3-кратный чемпион Европы вышел в финал благодаря победе в полуфинале над Баджрангом Пунией (Индия) со счетом 12:5.

Если в решающем поединке Алиев победит японца Такуто Отогуро, то впервые в карьере станет олимпийским чемпионом. В случае поражения он довольствуется серебряной медалью. Финальная встреча состоится 7 августа.

Отметим, что на летних Олимпийских играх в 2016 году Рио Гаджи Алиев завоевал бронзовую медаль в весовой категории 57 кг.

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Версия на английском языке ФотоTokyo-2020: Azerbaijan secures fifth medal
Версия на азербайджанском языке ФотоTokio-2020: Azərbaycan beşinci medalını təmin edib

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