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Токио-2020: Алжирский дзюдоист наказан за отказ от поединка с израильтянином

Токио-2020: Алжирский дзюдоист наказан за отказ от поединка с израильтянином Алжирский дзюдоист Фети Нурин, отказавшийся от поединка с израильским спортсменом Тохаром Бутбулем на Олимпиаде Токио-2020, получил суровое наказание
Индивидуальные
14 сентября 2021 г. 14:40
Токио-2020: Алжирский дзюдоист наказан за отказ от поединка с израильтянином

Алжирский дзюдоист Фети Нурин, отказавшийся от поединка с израильским спортсменом Тохаром Бутбулем на Олимпиаде Токио-2020, получил суровое наказание.

Как сообщает Report, Международная федерация дзюдо (IJF) запретила алжирскому дзюдоисту и его тренеру Аммару Бенхалафу участвовать в профессиональных соревнованиях в течение 10 лет.

Нурин должен был сразиться с суданцем Мохамедом Абдалрасулом в весовой категории 73 кг и в случае победы в следующем раунде ему пришлось бы встретиться с израильтянином Тохаром Бутбулем. Алжирец отказался участвовать в первой схватке, чтобы избежать возможного боя с дзюдоистом из Израиля.

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Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: İsrailli cüdoçu ilə görüşdən imtina edən idmançı sərt cəzalanıb

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