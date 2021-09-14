Токио-2020: Алжирский дзюдоист наказан за отказ от поединка с израильтянином

Алжирский дзюдоист Фети Нурин, отказавшийся от поединка с израильским спортсменом Тохаром Бутбулем на Олимпиаде Токио-2020, получил суровое наказание

Алжирский дзюдоист Фети Нурин, отказавшийся от поединка с израильским спортсменом Тохаром Бутбулем на Олимпиаде Токио-2020, получил суровое наказание.

Как сообщает Report, Международная федерация дзюдо (IJF) запретила алжирскому дзюдоисту и его тренеру Аммару Бенхалафу участвовать в профессиональных соревнованиях в течение 10 лет.

Нурин должен был сразиться с суданцем Мохамедом Абдалрасулом в весовой категории 73 кг и в случае победы в следующем раунде ему пришлось бы встретиться с израильтянином Тохаром Бутбулем. Алжирец отказался участвовать в первой схватке, чтобы избежать возможного боя с дзюдоистом из Израиля.