Токио-2020: 33 азербайджанских спортсмена завершили выступления, трое завоевали медали

Еще два азербайджанских спортсмена выступили на летних Олимпийских играх в Токио-2020.

Еще два азербайджанских спортсмена выступили на летних Олимпийских играх в Токио-2020.

Как сообщает Report, сегодня на Олимпиаде дебютировал борец вольного стиля Туран Байрамов.

Выступающий в весовой категории до 74 кг спортсмен в 1/8 финала победил представителя Украины Василия Михайлова, но в следующей встрече проиграл итальянцу Франку Чамисо. Байрамов потерял шансы на бронзовую медаль, так как его соперник не смог выйти в финал.

Азербайджанский каратист Фирдовси Фарзалиев выступал в группе А. Спортсмен в весовой категории до 67 кг проиграл в первом же поединке Эраю Шамдану из Турции. Фарзалиев, одержавший победу над японцем Наото Саго, в двух последних встречах потерпел поражение от казахстанца Дархана Асадилова и египтянина Али Эльсави. Каратист, занявший пятое место в своей группе, выбыл из борьбы на Олимпиаде.

Таким образом, 33 представителя Азербайджана завершили выступления на Олимпиаде Токио-2020. Только трое из них удостоились мест на пьедестале почета.

Медали завоевали следующие спортсмены:

Дзюдо: Ирина Киндзерска (+78 кг) - бронза

Бокс: Альфонсо Домингес (81 кг) - бронза

Греко-римская борьба: Рафиг Гусейнов (77 кг) - бронза.