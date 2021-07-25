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Токио-2020: Десять представителей Азербайджана приостановили борьбу

Токио-2020: Десять представителей Азербайджана приостановили борьбу Еще четыре азербайджанских спортсмена приняли участие в летних Олимпийских играх в Токио-2020.
Индивидуальные
25 июля 2021 г. 14:51
Токио-2020: Десять представителей Азербайджана приостановили борьбу
Орхан Сафаров

Еще четыре азербайджанских спортсмена приняли участие в летних Олимпийских играх в Токио-2020.

Как сообщает Report, боксер Джавид Челябиев победил в 1/16 финала Ярослава Харциза из Украины.

В следующем раунде в весовой категории до 63 кг он встретится с Ованесом Бачковым (Армения).

Дзюдоист Орхан Сафаров проиграл Ерлану Серикджанову (Казахстан) в 1/16 финала.

Стендовый стрелок Эмин Джафаров закончил первый день квалификационного раунда на 24-м месте с 71 очком. Вместе с ним такое же количество очков набрали еще 5 спортсменов. Завтра отборочный раунд продолжится. После 5 туров обладатель первых 6 мест выходит в финал.

Гимнастка Марина Некрасова заняла 55 место среди 68 участниц, набрав 48 232 балла в 4 упражнениях.

Таким образом, еще двое азербайджанских олимпийца О.Сафаров и М.Некрасова покидают Токио.

Напомним, что в первый день соревнований 8 азербайджанских спортсменов приостановили борьбу на Олимпиаде.

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Версия на азербайджанском языке Tokio-2020: Azərbaycan təmsilçilərindən 10-u mübarizəni dayandırdı

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