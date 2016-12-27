Тогрул Аскеров: Все изменения в нашу пользу

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ "В 2017 году нас ждут тяжелые испытания. Мы должны успешно выступить на предстоящих в Баку IV Исламских играх солидарности".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал серебряный призер Летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро Тогрул Аскеров (вольная борьба).

Т.Аскеров также прокомментировал смену тренера в сборной по вольной борьбе и коснулся вопроса ответственности в связи с проводимыми в Азербайджане соревнованиями: "В целом, соревнования, проводимые здесь перед нашими родными болельщиками, очень сложные и требуют большой ответственности. Верю, что и на Исламских играх солидарности мы добьемся того же успеха, что и на I Европейских играх "Баку-2015". В сборной команде происходит смена тренеров. Подобный процесс наблюдается довольно долгое время. Все процессы на пользу сборной".

Олимпийский призер поздравил народ Азербайджана с наступающим Новым годом: "Поздравляю всех с Днем солидарности азербайджанцев мира – 31 декабря и Новым годом. По этому случаю поздравляю всех, в том числе и спортсменов и желаю им успеха".