Титулованная французская дзюдоистка: В Баку я постараюсь вновь стать чемпионом мира - ФОТО

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ "Подготовка к чемпионату мира началась давно. Соревнование впервые придется на конец сентября. Поэтому я очень волнуюсь".

Как сообщает Report, об этом сказала член женской сборной Франции по дзюдо Кларисс Агбеньену, говоря о предстоящем в Баку чемпионате мира.

Титулованная спортсменка, выступающая в весовой категории 63 кг, сказала, что основными соперниками на соревновании станут словенка Тина Трстеньяк, которой она уступила на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, и японка Мику Тасиро: "Я уважаю всех соперников. Однако Трстеньяк и Тасиро самые сильные. Я постараюсь вновь стать чемпионом мира".

Рожденная в Того дзюдоистка высказалась и об азербайджанских дзюдоистах: "Мужская сборная по дзюдо Азербайджана действительно очень сильная. Думаю, они завоюют медали. Желаю всем успеха".

26-летняя Агбеньену становилась чемпионом мира в 2014 и 2017 годах. На чемпионате Европы этого года в Тель-Авиве она завоевала золотую медаль, в предыдущие годы также дважды была самой лучшей на континенте. В индивидуальных соревнованиях на I Европейских играх в Баку она завоевала бронзу, в смешанных – золотую медаль.

Отметим, что чемпионат мира по дзюдо состоится 20-27 сентября на Национальной гимнастической арене.