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Теймур Раджабов выиграл в финале Кубка мира

Теймур Раджабов выиграл в финале Кубка мира

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов провел третью финальную встречу в Кубке мира в Ханты-Мансийске.

Как сообщает Report, на этот раз встретившийся с китайцем Динг Лиреном 32-летний гроссмейстер играл белыми фигурами. 

На 46-м ходу он обыграл соперника. 

После двух сыгранных партий китаец вел со счетом 1,5:0,5, но в третьем поединке Теймур склонил чашу весов в свою пользу, восстановив статус-кво. 

Последняя встреча финалистов состоится 3 октября. В случае, если победитель дуэли не определится, 4 октября состоится "тай-брейк". 

Отметим, что призовой фонд соревнований - 1,6 млн долларов. Победитель заработает 110 000, а финалист 80 000 долларов. Завоевав пропуск на решающую встречу, Теймур Раджабов и Динг Лирен получили право на участие в турнире претендентов.

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