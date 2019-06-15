Теймур Раджабов с победы начал турнир “Армагеддон-2019”

В Москве стартовал шахматный шоу-турнир “Армагеддон-2019”.

Как сообщает "Report", для участия в нём приглашены 8 топ-шахматистов мира. Это – россияне Сергей Карякин, Ян Непомнящий, Владимир Крамник, Даниил Дубов, Эрнесто Инаркиев и три представителя из других стран: Теймур Раджабов (Азербайджан), Борис Гельфанд (Израиль), Вэй И (КНР).

В первый день Сергей Карякин переиграл Вэй И со счетом 1,5:0,5. Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов одержал победу над шахматистом из России Даниил Дубов 1:2.