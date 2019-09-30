Теймур Раджабов провел первую партию в финале Кубка мира

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов провел первую партию на Кубке мира в Ханты-Мансийске, Россия.

Как сообщает Report, в решающем матче турнира 32-летний гроссмейстер сыграл с китайцем Динг Лиреном.

Стороны согласились на ничью на 33-м ходу встречи, в которой Раджабов играл белыми фигурами.

Согласно регламенту, финалисты сыграют еще 3 партии, по одной в день. В последний день запланированы тай-бреки для решающих встреч. Отметим, что стартовавший 10 сентября Кубок мира завершится 4 октября.

Призовой фонд турнира составляет 1,6 миллионов долларов. Победитель получит 110 тыс. долларов, финалист – 80 тыс. долларов.