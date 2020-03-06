Теймур Раджабов: Отказ от турнира претендентов не связан с личными причинами

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов прокомментировал новость об отказе от турнира претендентов по личным причинам.

Как сообщает Report, 33-летний гроссмейстер опубликовал заявление на своем аккаунте в Instagram.

Он подчеркнул, что отказ от турнира не связан с личными причинами: "Дорогие соотечественники, любители шахмат, шахматная общественность, коллеги и друзья, у меня нет личных причин для выхода из турнира. Я скоро опубликую информацию, которую я отправил в FIDE, и их ответ".

Теймур Раджабов завоевал путевку на турнир претендентов как победитель Кубка мира. Соревнования пройдут с 15 марта по 5 апреля в российском городе Екатеринбург. Всего в турнире примут участие 8 шахматистов - Фабиано Каруана (США), Аниш Гири (Нидерланды), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Александр Грищук (Россия), Ян Непомнящий (Россия), Кирилл Алексеенко (Россия), Дин Лирен (Китай) и Хао Янг (Китай). Победитель соревнований поборется за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.