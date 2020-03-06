Теймур Раджабов назвал причину отказа от участия в турнире претендентов

Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов опубликовал заявление в связи с отказом от участия в турнире претендентов по шахматам в этом году.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"С 15 марта по 05 апреля 2020 года я должен был участвовать в турнире претендентов на звание чемпиона мира по шахматам в России в городе Екатеринбурге. Как известно, в настоящее время происходит нарастание эпидемии коронавируса во всем мире.

Всемирная Организация Здравоохранения ВОЗ объявила самый высокий уровень эпидемии – красный цвет. Многие соревнования и значимые мероприятия в мире отменяются или переносятся на более поздние сроки, исходя из развития ситуации. Международная федерация шахмат ФИДЕ осуществила ряд профилактических мэр. Но не все. Было заявлено, что китайские шахматисты, их тренеры и сопровождающие лица пройдут карантин в течение 14-ти дней на территории России. Один из китайских шахматистов, тренеры и делегация действительно помещены в карантин. Однако, второй участник из Китая не будет проходить карантин и прилетит к началу турнира из страны, в которой нарастает эпидемия коронавируса каждый день.

Кроме того нет разъяснений от ФИДЕ как будет протекать турнир в случае, если у какого-либо участника или контактирующих с участником тренеров или сопровождающих лиц, журналистов, берущих интервью, судей будут признаки простуды или ОРВИ, или, не дай Бог, определен коронавирус. Будут ли участники помещены в карантин, сколько времени и этапов необходимо для анализов и определения точного наличия или отсутствия вируса.

Турнир претендентов представляет собой шахматный марафон, состоящий из 14-ти туров в течение 22-х дней. Как будет развиваться турнир в условиях мировой эпидемии, какие меры будут предприниматься в случае обнаружения вируса и обычного ОРВИ и какие меры будут приниматься в отношении заболевшего участника, судей никто не разъясняет. В связи со сложностью всех этих моментов, я обратился в ФИДЕ с предложением перенести турнир на более поздние сроки. На это мое предложение я получил отказ.

В связи с вышеперечисленным, я посчитал, что такие условия могут сильно повлиять на необходимый уровень концентрации и настроение, необходимые для максимального уровня игры в таком важном соревновании каким является турнир претендентов и возможную опасность для здоровья. В результате меня заменили на другого участника".

Теймур Раджабов завоевал путевку на турнир претендентов как победитель Кубка мира. Соревнования пройдут с 15 марта по 5 апреля в российском городе Екатеринбург. Всего в турнире примут участие 8 шахматистов - Фабиано Каруана (США), Аниш Гири (Нидерланды), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Александр Грищук (Россия), Ян Непомнящий (Россия), Кирилл Алексеенко (Россия), Дин Лирен (Китай) и Хао Янг (Китай). Победитель соревнований поборется за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.