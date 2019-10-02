Теймур Раджабов: Может, все закончится завтра

"До эндшпиля у меня все было заготовлено, психологически, возможно, ему было не так просто сегодня, все шансы мне удалось использовать".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Теймур Раджабов, обыгравший китайского шахматиста Дин Лижэня в третьей партии финала Кубка мира в Ханты-Мансийске.

По словам 32-летнего гроссмейстера, при встрече он воспользовался всеми шансами.

На вопрос "Будет ли на дуэли тай-брейк", Раджабов отметил "Все возможно, может быть и тай-брейк, а может, все закончится завтра".

Отметим, что счет на дуэли Теймур Раджабов - Дин Лижэнь - 1,5:1,5. Призовой фонд соревнований - 1,6 млн долларов. Победитель заработает 110 000, а финалист 80 000 долларов. Завоевав пропуск на решающую встречу, Теймур Раджабов и Дин Лижэнь получили право на участие в турнире претендентов.