Теймур Раджабов: Даже не знаю как я собираюсь отпраздновать

"Сейчас пока ничего не чувствую, кроме опустошения".

Как сообщает Report со ссылкой на Chess News, об этом заявил азербайджанский шахматист, победитель Кубка мира Теймур Раджабов.

32-летний гроссмейстер заявил: "Как я собираюсь отпраздновать? Даже не знаю… Во всяком случае, не буду праздновать как-то иначе, чем когда мне было 15 или 16 лет и я победил в Линаресе Каспарова, одного из моих любимых шахматистов, на партиях которого я учился. Для меня между этими успехами нет особой разницы, они вполне сопоставимы, хоть там была одна партия, а здесь целый турнир".

Отметим, что в финале Кубка мира Теймур Раджабов обыграл китайца Динга Лижэна - 6:4.