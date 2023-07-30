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Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира по боксу Американский боксер Теренс Кроуфорд победил соотечественника Эррола Спенса в 12-раундовом поединке.
Индивидуальные
30 июля 2023 г. 08:51
Теренс Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Американский боксер Теренс Кроуфорд победил соотечественника Эррола Спенса в 12-раундовом поединке.

Как передает Report, бой, проходивший в Лас-Вегасе (США, штат Невада) завершился нокаутом в девятом раунде.

35-летний Кроуфорд стал абсолютным чемпионом мира в весовой категории до 66,68 кг. Он защитил титул Всемирной боксерской организации (WBO) и получил титулы Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которые ранее принадлежали Спенсу. Кроуфорд владеет поясом WBO с 2018 года, он защитил его в седьмой раз.

Для Кроуфорда победа стала 40-й в профессиональной карьере (31 нокаутом). Он ни разу не проигрывал. Для 33-летнего Спенса поражение стало первым в карьере при 28 победах (22 нокаутом). Он владел поясами IBF с 2017 года, WBC - с 2019 года, WBA - с 2022 года.

На данный момент абсолютными чемпионами мира в профессиональном боксе являются всего четыре человека. Кроме Теренса Кроуфорда это Девин Хэйни (США, до 61,23 кг), Джермелл Чарло (США, до 69,9 кг) и Сауль Альварес (Мексика, до 76,2 кг).

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Версия на азербайджанском языке Terens Krouford boks üzrə mütləq dünya çempionu olub

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