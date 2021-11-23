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Теннисистов будут наказывать за фальшивые данные о вакцинации

Теннисистов будут наказывать за фальшивые данные о вакцинации Ассоциация профессиональных теннисистов (ATP) продолжает принимать меры для наращивания числа привитых теннисистов.
Индивидуальные
23 ноября 2021 г. 00:13
Теннисистов будут наказывать за фальшивые данные о вакцинации

Ассоциация профессиональных теннисистов (ATP) продолжает принимать меры для наращивания числа привитых теннисистов.

Как передает Report, об этом сообщает L’Equipe.

В недавней рассылке ATP объявила игрокам, что будет наказывать за фальшивые данные о вакцинации. За подделку сертификатов предусмотрены штраф в размере до 100 000 долларов США и отстранение от соревнований на срок до трех лет.

Ранее директор Открытого чемпионата Австралии по теннису Крейг Тайли заявил Nine Network, что теннисисты, желающие участвовать в турнире, должны будут предоставить справку о вакцинации. Чемпионат пройдет с 17 по 30 января 2022 года в Мельбурне.

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