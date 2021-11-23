Теннисистов будут наказывать за фальшивые данные о вакцинации

Ассоциация профессиональных теннисистов (ATP) продолжает принимать меры для наращивания числа привитых теннисистов.

Ассоциация профессиональных теннисистов (ATP) продолжает принимать меры для наращивания числа привитых теннисистов.

Как передает Report, об этом сообщает L’Equipe.

В недавней рассылке ATP объявила игрокам, что будет наказывать за фальшивые данные о вакцинации. За подделку сертификатов предусмотрены штраф в размере до 100 000 долларов США и отстранение от соревнований на срок до трех лет.

Ранее директор Открытого чемпионата Австралии по теннису Крейг Тайли заявил Nine Network, что теннисисты, желающие участвовать в турнире, должны будут предоставить справку о вакцинации. Чемпионат пройдет с 17 по 30 января 2022 года в Мельбурне.