Теннисистов будут наказывать за фальшивые данные о вакцинации

Ассоциация профессиональных теннисистов (ATP) продолжает принимать меры для наращивания числа привитых теннисистов.
Как передает Report, об этом сообщает L’Equipe.
В недавней рассылке ATP объявила игрокам, что будет наказывать за фальшивые данные о вакцинации. За подделку сертификатов предусмотрены штраф в размере до 100 000 долларов США и отстранение от соревнований на срок до трех лет.
Ранее директор Открытого чемпионата Австралии по теннису Крейг Тайли заявил Nine Network, что теннисисты, желающие участвовать в турнире, должны будут предоставить справку о вакцинации. Чемпионат пройдет с 17 по 30 января 2022 года в Мельбурне.