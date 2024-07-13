Теннисистка Крейчикова стала победительницей Уимблдона

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала чемпионкой Уимблдона-2024 в женском одиночном разряде.

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала чемпионкой Уимблдона-2024 в женском одиночном разряде.

Как сообщает Report , в финальном матче она обыграла итальянку Жасмин Паолини - 6:2, 2:6, 6:4.

Барборе Крейчиковой 28 лет, она является 32-й ракеткой мира. В активе спортсменки семь титулов Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2021 году чешская теннисистка выиграла Открытый чемпионат Франции, в том же году стала олимпийской чемпионкой в парном разряде.

Уимблдон - один из четырех турниров Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования проходят с 1 по 14 июля в Лондоне, их призовой фонд составляет 63 млн долларов.