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Теннисистка Крейчикова стала победительницей Уимблдона

Теннисистка Крейчикова стала победительницей Уимблдона Чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала чемпионкой Уимблдона-2024 в женском одиночном разряде.
Индивидуальные
13 июля 2024 г. 20:32
Теннисистка Крейчикова стала победительницей Уимблдона

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова стала чемпионкой Уимблдона-2024 в женском одиночном разряде.

Как сообщает Report, в финальном матче она обыграла итальянку Жасмин Паолини - 6:2, 2:6, 6:4.

Барборе Крейчиковой 28 лет, она является 32-й ракеткой мира. В активе спортсменки семь титулов Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2021 году чешская теннисистка выиграла Открытый чемпионат Франции, в том же году стала олимпийской чемпионкой в парном разряде.

Уимблдон - один из четырех турниров Большого шлема, он проводится на травяном покрытии. Соревнования проходят с 1 по 14 июля в Лондоне, их призовой фонд составляет 63 млн долларов.

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